لجنة الانتخابات تحدد موعد انتهاء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

رام الله - دنيا الوطنطالب المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل القوائم المتنافسة في المرحلة الثانية للانتخابات المحلية، الالتزام بالقانون وبشروط الدعاية الانتخابية خلال فترة الدعاية التي تستمر لمدة 13 يوما و تنتهي في 24 من الشهر الجاري.واضاف كحيل في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، أن اللجنة لم تتسلم أي شكوى او اعتراض بخصوص القوائم الانتخابية كما أنه لا يوجد انسحاب لأي قائمة من السباق الانتخابي مبينا أنه تم إجراء تدريبات لمشرفي الاقتراع بالاضافة لاعتماد البرتوكول الصحي لمنع انتشار فايروس (كورونا).وبخصوص المراقبة على الانتخابات، اكد كحيل اعتماد 37 هيئة محلية بواقع 1800 شخص ومشاركة 230 ضيف ومراقب دولي من الممثليات المعتمدة لدى فلسطين .وأشار كحيل إلى ان حماس لا تزال تمنع اجراء الانتخابات في قطاع غزة، مبينا أن لجنة الانتخابات على أتم الجاهزية لإجراءها في غزة بانتظار الظروف المواتية خلال الفترة القادمة.