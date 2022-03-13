الزراعة تكشف سبب ارتفاع أسعار الدواجن.. هل ستكون هناك ازمة خلال شهر رمضان؟





وتوقع ابو لبن أن تستمر ازمة توفر الدجاج اللاحم بشكل كافي حتى الاسبوع الاول من شهر رمضان.

رام الله - دنيا الوطنقال وكيل مساعد القطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة طارق ابو لبن إن ارتفاع اسعار الدواجن في هذه الفترة يأتي بسبب انتشار انفلونزا الطيور في مناطق انتاج بيض التفريخ في اوروبا ودولة الاحتلال مما ادى الى وقف الاستيراد والاعتماد على الانتاج المحلي فقط الذي يغطي 45% من الاستهلاك.واضاف ابو لبن في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، بوجود فجوات في الانتاج بنسبة 15% على نسبة الاستهلاك مؤكدا ان المستهلك لا يدرك ما يحصل في الاسواق نتيجة توقف الاستيراد .وبخصوص التسعيرة التي وضعتها وزارة الزراعة، اكد ابو لبن أن سعر كيلو الدجاج اللاحم يصل الى 15 شيكلا مع وجود اختلافات في الاسعار بين شمال وجنوب الضفة مضيفا ان الوزارة ستسمح للموردين باستيراد الدجاج اللاحم لحين استقرار الكميات في الاسواق .