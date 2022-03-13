الاتحاد الأوروبي: مواصلة إسرائيل للاستيطان يضع علامات استفهام حول رغبتها بحل سياسي

رام الله - دنيا الوطنجدد مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي بالقدس شادي عثمان التأكيد على موقف الاتحاد برفض الاستيطان باعتباره منافٍ للقانون الدولي ولإلتزمات إسرائيل، ولأنه يجعل من إقامة دولة فلسطينية صعباً.واضاف عثمان في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، أن مواصلة إسرائيل للاستيطان يضع علامات استفهام حول رغبتها بحل سياسي وفق الشرعية الدولية موضحا أن الاتحاد الأوروبي يواصل متابعته الميدانية لانتهاكات سلطات الاحتلال، ودعمه للمواطنين في المناطق المهددة بالاستيطان.من جهة ثانية، بين عثمان أن الهدف من زيارة وفد من الاتحاد إلى غزة يوم غد الإثنين، هو تقديم الدعم لأبناء شعبنا هناك معربا عن أمله في تمكن الحكومة من القيام بدورها في غزة، وتحقيق المصحالة الوطنية.ودعا عثمان إسرائيل إلى إنهاء حصارها المفروض على قطاع غزة، مشدداً على أن استمرار الحصار يعطل تحقيق التنمية في المحافظات الجنوبية.