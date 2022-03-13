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المفتي يحذر من محاولات المستوطنين تكثيف اقتحاماتهم للأقصى

المفتي يحذر من محاولات المستوطنين تكثيف اقتحاماتهم للأقصى
رام الله - دنيا الوطن
حذر مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، من محاولات المستوطنين وحكومتهم استغلال ما تسمى المناسبات الدينية اليهودية لتكثيف اعتداءاتهم واقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك بغية تنفيذ مخططاتهم التهويدية.

وتوقع الشيخ حسين في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، ، أن تتصاعد هذه الاعتداءات والاقتحامات في شهر رمضان المقبل إضافة لمحاولات منع المصلين من أداء صلواتهم أمام ساحة العمود ومنع توجه المواطنين إلى باحات المسجد الاقصى.

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