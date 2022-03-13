سلطة النقد تتخذ قراراً حول الدفاعات النقدية.. بالتفاصيل

رام الله - دنيا الوطنقال فراس ملحم، محافظ سلطة النقد: "إن هناك استراتيجيةتعتمدها سلطة النقد والبنوك للتحول من الدفعات النقدية بالكاش الى الدفعات الالكترونية، موضحا ان هذا التحول لن يكون له أي اثر سلبي او تكلفة على المواطن، لأن الفئات المستهدفة هي من التجار وكبار المصالح التجارية الذين يودعون الاموال بشكل دوري وبقيمة تصل الى 100 الف شيكل".واضاف ملحم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد: "تم توفير دفعات الكترونية عن طريق البطاقات البلاستيكية وترخيص 5 شركات الكترونية، بتكلفة رمزية على التاجر الفلسطيني ودون اي تكلفة على استخدام البطاقة البلاستيكية على المواطن".واشار ملحم الى ان التحول من الدفعات النقدية الى الالكترونية يسعى الى معالجة قضية تراكم الشيكل واثره السيء على الاقتصاد الفلسطيني.ولفت ملحم الى ان موافقة الجانب الاسرائيلي على دفع رواتب العمال الفلسطينيين عن طريق البنوك هو تطور سوف يحد من اشكالية تراكم الشيكل، ويحفظ حقوق العمال وكرامتهم.