شؤون فلسطينية

التعاون الإسلامي تدين قرار الاحتلال بناء 730 وحدة استيطانية جديدة

التعاون الإسلامي تدين قرار الاحتلال بناء 730 وحدة استيطانية جديدة
رام الله - دنيا الوطن
دانت منظمة التعاون الإسلامي قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن المصادقة على بناء 730 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات الاستعمارية المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة.

واعتبرت "التعاون الإسلامي" هذا القرار استمرارا في انتهاكات اسرائيل، قوة الاحتلال، الصارخة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

ودعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي، خصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسئولياته وإلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بوقف سياسة الاستيطان الاستعمارية، وكذلك الاعتداءات التي يمارسها المستوطنون المتطرفون في كل أنحاء ارض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967 بما فيها مدينة القدس الشريف.

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