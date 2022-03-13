الجهاد الإسلامي تُثني على قصف القنصلية الأمريكية في أربيل

رام الله - دنيا الوطنأثنى عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، يوسف الحساينة، اليوم الأحد، على قصف الحرس الثوري الإيراني للقنصلية الأمريكية في أربيل.وقال الحساينة: "الإرادة الوطنية المستقلة تتجلى في أبهى صورها، وهي تردع العدوان، وترد عليه بكل قوة واقتدار"، مضيفًا "لا نامت أعين المطبّعين".وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن اليوم الأحد، أنه قصف مبنى القنصلية الأمريكية في محافظة أربيل عاصمة كردستان العراق بعدد من الصواريخ البالستية.وأكَّد الحرس في بيانٍ له، أنّه "تمّ قصف المركز الاستراتيجي للمؤامرات الصهيونية في أربيل بالصواريخ أمس، واستهدفنا مركزًا استراتيجيًا للمؤامرات الصهيونيّة في شمال العراق بالصواريخ، والقصف جاء ردًا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان المزيف".