عكرمة صبري يدعو لشد الرحال إلى الأقصى لصد اقتحامات المستوطنين

رام الله - دنيا الوطندعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وتكثيف التواجد فيه لإعماره وصد اعتداءات المستوطنين واقتحاماتهم.وعبر صبري عن رفضه لما وصفه بـ"الدعوات الباطلة" التي تطلقها ما تسمى "جماعات الهيكل" لإقامة شعائر دينية يومي الأربعاء والخميس القادمين في ما يسمى "عيد المساخر".وقال صبري إن هذه الدعوات تستفز مشاعر المسلمين الذين يتمسكون بالمسجد الأقصى المبارك ويرفضون المس بحرمته.وأضاف "على الفلسطينيين والمقدسيين التكثيف من تواجدهم ويشدوا الرحال إلى الأقصى لإعماره وصد هذه الاعتداءات".وحمل صبري حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تداعيات هذه الاقتحامات، مشيرًا إلى أنها هي التي تفسح المجال وتؤيد هذه الجماعات لتدنيس المسجد الأقصى المبارك.وكانت "جماعات الهيكل" المزعوم قد دعت لاقتحام المسجد الأقصى يومي الأربعاء والخميس، بدعوى إحياء ما يسمى عيد "المساخر" أو "البوريم".