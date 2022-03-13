"التربية": إطلاق النار من قبل مستوطن على مدارس تقوع جريمة بشعة

رام الله - دنيا الوطناستنكرت وزارة التربية والتعليم، اليوم، قيام قطعان الاستعمار الاستيطاني بإطلاق الأعيرة النارية تجاه مدرستي بنات الخنساء والجرمق في بلدة تقوع بمديرية تربية بيت لحم.وأشارت الوزارة إلى أن هذه العملية تمثل جريمة بشعة بحق مدارسنا وطلبتنا والكادر التعليمي؛ إذ تأتي في إطار الاستهداف المتواصل من قبل جيش الاحتلال وقطعان الاستعمار الاستيطاني، مؤكدةً أن هذه الانتهاكات لن تثني عزيمة الأسرة التربوية عن ديمومة مسيرة تعليم الطلبة، وضمان حقهم في التعليم الحر والآمن.وجددت "التربية" دعوتها لكافة المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية والإعلامية؛ لتحمل مسؤولياتها إزاء انتهاكات الاحتلال بحق التعليم، والعمل على فضحها، وتوفير الحماية والمناصرة لطلبتنا؛ خاصة في ظل العنف والإرهاب الذي تمارسه سلطات الاحتلال وقطعان الاستعمار.