شؤون فلسطينية

"التربية": إطلاق النار من قبل مستوطن على مدارس تقوع جريمة بشعة

"التربية": إطلاق النار من قبل مستوطن على مدارس تقوع جريمة بشعة
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت وزارة التربية والتعليم، اليوم، قيام قطعان الاستعمار الاستيطاني بإطلاق الأعيرة النارية تجاه مدرستي بنات الخنساء والجرمق في بلدة تقوع بمديرية تربية بيت لحم.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه العملية تمثل جريمة بشعة بحق مدارسنا وطلبتنا والكادر التعليمي؛ إذ تأتي في إطار الاستهداف المتواصل من قبل جيش الاحتلال وقطعان الاستعمار الاستيطاني، مؤكدةً أن هذه الانتهاكات لن تثني عزيمة الأسرة التربوية عن ديمومة مسيرة تعليم الطلبة، وضمان حقهم في التعليم الحر والآمن.

وجددت "التربية" دعوتها لكافة المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية والإعلامية؛ لتحمل مسؤولياتها إزاء انتهاكات الاحتلال بحق التعليم، والعمل على فضحها، وتوفير الحماية والمناصرة لطلبتنا؛ خاصة في ظل العنف والإرهاب الذي تمارسه سلطات الاحتلال وقطعان الاستعمار.

أخبار ذات صلة

الجهاد الإسلامي تُثني على قصف القنصلية الأمريكية في أربيل

الجهاد الإسلامي تُثني على قصف القنصلية الأمريكية في أربيل

الاحتلال يفرج عن الأسيرة المقدسية إيمان الأعور

الاحتلال يفرج عن الأسيرة المقدسية إيمان الأعور

رئيس الشاباك: اشتعال محتمل للوضع الأمني في شهر رمضان

رئيس الشاباك: اشتعال محتمل للوضع الأمني في شهر رمضان

&#34;صندوق الشباب&#34; يعلن بدء التسجيل في برنامج تمويل المشاريع الريادية

"صندوق الشباب" يعلن بدء التسجيل في برنامج تمويل المشاريع الريادية

عكرمة صبري يدعو لشد الرحال إلى الأقصى لصد اقتحامات المستوطنين

عكرمة صبري يدعو لشد الرحال إلى الأقصى لصد اقتحامات المستوطنين

خالد البطش يدعو إلى تشكيل جبهة المقاومة الوطنية

خالد البطش يدعو إلى تشكيل جبهة المقاومة الوطنية

الاحتلال يمدد اعتقال ناشط من الشيخ جراح للمرة 22 على التوالي

الاحتلال يمدد اعتقال ناشط من الشيخ جراح للمرة 22 على التوالي

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين باقتحامات في الضفة

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين باقتحامات في الضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن الأسيرة المقدسية إيمان الأعور

الاحتلال يفرج عن الأسيرة المقدسية إيمان الأعور

&#34;صندوق الشباب&#34; يعلن بدء التسجيل في برنامج تمويل المشاريع الريادية

"صندوق الشباب" يعلن بدء التسجيل في برنامج تمويل المشاريع الريادية

عكرمة صبري يدعو لشد الرحال إلى الأقصى لصد اقتحامات المستوطنين

عكرمة صبري يدعو لشد الرحال إلى الأقصى لصد اقتحامات المستوطنين

&#34;التربية&#34;: إطلاق النار من قبل مستوطن على مدارس تقوع جريمة بشعة

"التربية": إطلاق النار من قبل مستوطن على مدارس تقوع جريمة بشعة

خالد البطش يدعو إلى تشكيل جبهة المقاومة الوطنية

خالد البطش يدعو إلى تشكيل جبهة المقاومة الوطنية

الاحتلال يمدد اعتقال ناشط من الشيخ جراح للمرة 22 على التوالي

الاحتلال يمدد اعتقال ناشط من الشيخ جراح للمرة 22 على التوالي

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين باقتحامات في الضفة

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين باقتحامات في الضفة

مستوطنون يهاجمون مواطنات بغاز الفلفل شرق بيت لحم

مستوطنون يهاجمون مواطنات بغاز الفلفل شرق بيت لحم

منوعات

فجر السعيد تهاجم نوال الزغبي وتصف صوتها بـ&#34;الوطواط&#34;

فجر السعيد تهاجم نوال الزغبي وتصف صوتها بـ"الوطواط"

شاهد: كاظم الساهر يثير قلق جمهوره بعد غنائه على كرسي

شاهد: كاظم الساهر يثير قلق جمهوره بعد غنائه على كرسي

شاهد: آخر ظهور لحلا شيحة بالحجاب يلفت الأنظار

شاهد: آخر ظهور لحلا شيحة بالحجاب يلفت الأنظار

شاهد: منة فضالي تثير الجدل بآخر رسالة لها

شاهد: منة فضالي تثير الجدل بآخر رسالة لها

ما حقيقة زواج بطلة فيلم &#34;إلي بالي بالك&#34; من محمد سعد؟

ما حقيقة زواج بطلة فيلم "إلي بالي بالك" من محمد سعد؟

شاهد: الظهور الأول لليلى علوي بعد أزمتها الصحية

شاهد: الظهور الأول لليلى علوي بعد أزمتها الصحية

شاهد: شيرين عبدالوهاب تنهار من البكاء على المسرح

شاهد: شيرين عبدالوهاب تنهار من البكاء على المسرح

توقع هدية داوود الشريان المفاجِئة لنادين نسيب نجيم

توقع هدية داوود الشريان المفاجِئة لنادين نسيب نجيم

بعد خلاف لسنوات.. هند البلوشي تحتفل بعودة علاقتها مع شقيقتها

بعد خلاف لسنوات.. هند البلوشي تحتفل بعودة علاقتها مع شقيقتها

نجاة منى عبدالغني من موت محقق في حادث سير مروع.. بالتفاصيل

نجاة منى عبدالغني من موت محقق في حادث سير مروع.. بالتفاصيل

عربي

الصحة المصرية: انتهاء ذروة موجة (كورونا) الخامسة وإلغاء البيان اليومي نجاح للدولة

الصحة المصرية: انتهاء ذروة موجة (كورونا) الخامسة وإلغاء البيان اليومي نجاح للدولة

أطباء لبنانيون يعربون عن استعدادهم للذهاب إلى أوكرانيا لمساعدة زملائهم الروس

أطباء لبنانيون يعربون عن استعدادهم للذهاب إلى أوكرانيا لمساعدة زملائهم الروس

وزيرا خارجية قطر وإيران يبحثان سير المفاوضات النووية

وزيرا خارجية قطر وإيران يبحثان سير المفاوضات النووية

وزير الخارجية العراقي: الحكومة الجديدة ستشكل خلال فترة وجيزة

وزير الخارجية العراقي: الحكومة الجديدة ستشكل خلال فترة وجيزة