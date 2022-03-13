الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين باقتحامات في الضفة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عددًا من المواطنين خلال عمليات دهم واقتحامات بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، بينهم النائب في المجلس التشريعي ناصر عبد الجواد وأسرى محررون.ففي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال النائب ناصر عبد الجواد من سلفيت، بعد دهم وتفتيش منزله في بلدة دير بلوط.وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين تامر ماجد الخطيب، وخالد ياسين بعد أن داهمت منزلي ذويهما في حيي خروبة والألمانية في المدينة.واعتقل جنود الاحتلال الأسير المحرر المدرس محمد قصراوي، بعد أن داهمت منزله في بلدة برقين، غرب جنين.كما واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام المدينة.وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مجاهد نوفل، وأنس سليمان وإسماعيل الجبلاوي، من بلدة حبلة جنوب المدينة.وداهمت قوات الاحتلال مكتبة "دار الإسراء" وسط الخليل، تعود ملكيتها للمواطن علي طاهر دنديس، وحطمت محتوياتها.وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.