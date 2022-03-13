دولي

بوتين يُعين عمدة لمدينة أوكرانية لأول مرة منذ بداية الحرب

بوتين يُعين عمدة لمدينة أوكرانية لأول مرة منذ بداية الحرب
رام الله - دنيا الوطن
عينت روسيا رئيسة بلدية لإحدى المدن الأوكرانية التي قامت بغزوها، وذلك لأول مرة منذ بدء الغزو الروسي.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد تم تعيين النائبة المحلية الموالية لروسيا جالينا دانلشينكو، عقب اختطاف القوات الروسية لعمدة مدينة ميليتوبول المنتخب إيفان فيدوروف، وفقاً لكييف.

ودعت دانلشينكو، سكان المدينة، "للتكيف مع الواقع الجديد". وطالبتهم بوقف التظاهر ضد القوات الروسية، مؤكدة أنه ما زال هناك أشخاص في المدينة سوف يحاولون زعزعة استقرار" الوضع والقيام بأعمال استفزازية".

وتعتزم دانلشينكو تشكيل لجنة اختيار شعبية لحل قضايا المدينة، التي يقطن بها نحو 150 ألف نسمة، ومنطقة ميليتوبول.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، في مكالمة هاتفية، أمس، مساعدته في إطلاق سراح رئيس بلدية ميليتوبول.

وقال البرلمان الأوكراني "رادا" على "تويتر"، إن" مجموعة من عشرة محتلين خطفوا رئيس بلدية ميليتوبول إيفان فيدوروف"، مضيفاً: "كان يرفض التعاون مع العدو". 

بحسب المصدر نفسه، اعتُقل العمدة أثناء وجوده في مركز الأزمات بالمدينة، على بعد نحو 120 كيلومتراً جنوب زابوروجيا، حيث كان يتابع مسائل تتعلق بالإمداد.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو، "اليوم في ميليتوبول، أسر الغزاة عمدة المدينة إيفان فيدوروف. عمدة يدافع بشجاعة عن أوكرانيا وأفراد مجتمعه".

وأضاف: "يتعلق الأمر بكل وضوح بمؤشر على ضعف الغزاة، لقد انتقلوا إلى مرحلة جديدة من الإرهاب يحاولون من خلالها القضاء على ممثلي السلطات الأوكرانية المحلية الشرعية".

وتابع الرئيس الأوكراني: "بالتالي يعد القبض على عمدة ميليتوبول جريمة ليس بحق شخص محدد وضد مجتمع معين وضد أوكرانيا فحسب. إنها جريمة ضد الديمقراطية في ذاتها.. إن أعمال الغزاة الروس ستتم مساواتها بأفعال إرهابيي تنظيم الدولة".

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