الخارجية الفلسطينية تحذر من أكاذيب الاعلام العبري بشأن حجر سلوان.

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الجمهورية التركية والجهات المختصة فيها نفت بشدة وبشكل رسمي وعلني ما تناقلته وسائل إعلام عبرية بشأن حجر سلوان.وقالت الوزارة: نُحذر مجددا من تداول الاخبار الكاذبة في الصحافة الإسرائيلية بهدف الإساءة لعلاقاتنا مع الدول الصديقة، واذ تطالب الجميع بأخذ الحيطة والحذر وعدم الوقوع في فخ الصحافة الإسرائيلية وما تروج له، فإنها تنشر الترجمة الكاملة للبيان الصادر عن المديرية العامة للأوقاف والآثار والمتاحف التركية: "تناولت حسابات تواصل اجتماعي لبعض الجهات الاعلامية اخبار كاذبة حول تسليم مخطوطة سلوان الموجودة في متحف اثار اسطنبول لاسرائيل".وذكرت "المخطوطة تم العثور عليها في القدس عام 1880 عندما كانت جزءا من الدولة العثمانية وتم الاتيان بها الى متحق الدولة في اسطنبول وسجلت عام 1882".ولفتت إلى وجود المخطوطة لدينا بشكل قانوني ولا توجد مباحثات حول الموضوع بين البلدين.. نتمنى عدم الاعتبار لمثل هذه الاخبار الزائفة والتي لا نعلم مصدرها ومغزاها.