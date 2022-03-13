الشيوخي: من لا ينتخب قائمة فتح "البناء والتحرير" يؤثم

رام الله - دنيا الوطنندد امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية القيادي الفتحاوي عزمي الشيوخي بالحملات المسمومة والمشبوهة التي يقودها من اسماهم بالمتخاذلين واصحاب الاجندات السوداء ضد حركة فتح وقياداتها عبر وسائل الاعلام الصفراء والتواصل الاجتماعي المأجور والممولة من أعداء شعبنا.وشدد على ان من يخذل حركة فتح يخذل شعبنا وقضيته الوطنية العادلة ويخذل الشهداء والجرحى والاسرى والمسرى والحرم الابراهيمي الشريف والمقدسات وان من يخذل حركة فتح يخذل جميع فصائل العمل الوطني الفلسطيني وان من يتآمر على حركة فتح يتآمر على الكل الوطني والكل الفلسطيني وعلى مستقبل شعبنا.وأكد على كل كلمة من كلام امين سر حركة فتح في اقليم وسط الخليل القائد عماد خرواط خلال حفل انطلاق الحملة الانتخابية .وقال الشيوخي: "فعلا ان من لا ينتخب قائمة حركة فتح البناء والتحرير يؤثم لان بيت المقدس وفلسطين مستهدفة من الاستعمار ومن اعداء الامة ومن المتخاذلين ومن اصحاب الاجندات والمرتزقة ولان حركة فتح هي مفجرة الثورة وام الجماهير وحامية الحلم الفلسطيني الكبير على طريق العودة والنصر والحرية والتحرير".واضاف "حركة فتح قدمت قوافل من الشهداء والجرحى والاسرى على مذبح الحرية والعودة والنصر والتحرير وان حركة فتح قدمت الالاف من خيرة قياداتها وكوادرها ومقاتليها شهداء وجرحى واسرى وان اكثر من ثلثي لجنتها المركزية شهداء يشكلون النصاب في الجنة".وتابع: "فعلا يؤثم من لا ينتخب حركة فتح لانها هي ام الجماهير وام الثورة والثوار والمقاومين وهي ام الفصائل والتنظيمات المناضلة والمجاهدة والمقاومة وصانعت الرجال والمناضلين والمجاهدين والمقاومين وهي اول الرصاص واول الحجارة وصاحبة الابداعات النضالية والجهادية وتورث الكفاح والنضال والمقاومة من جيل الى جيل وهي صاحبة التناوب في حمل الراية ما ان سقطت الراية في مكان الا وارتفعت في مكان اخر".