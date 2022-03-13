مستوطنون يهاجمون مواطنات بغاز الفلفل شرق بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنهاجم مستوطنون، ثلاث مواطنات من قرية كيسان شرق بيت لحم، واعتدوا عليهن بغاز الفلفل.وذكرت مصادر محلية أن عددا من المستوطنين هاجموا الشقيقتين نايفة وفاطمة عبيات، وسماهر عبيات، أثناء قطفهن العكوب من أراضي القرية، ورشوهن بغاز الفلفل.وصعّد المستوطنون في الآونة الأخيرة من انتهاكاتهم بحق رعاة الأغنام والمزارعين، من خلال الاعتداء عليهم بالضرب وإطلاق الكلاب المتوحشة باتجاههم.وتتعرض قرية كيسان لهجمة احتلالية استيطانية تتمثل بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي، واقتلاع الأشجار، ومنع مربي الأغنام من الرعي في أراضيهم.كانت سلطات الاحتلال قد أخطرت الفترة الماضية، بتجريف شارع فرعي في قرية كيسان شرق بيت لحم، تمهيدا لإغلاقه.وتتذرع سلطات الاحتلال بشكل دائم بدعوى البناء دون ترخيص؛ لهدم مئات البيوت والمنشآت، دون مراعاة لقاطنيها الذين يتشردون ويتكبدون مرة أخرى مصاريف بناء منزل جديد يؤويهم من حر الصيف وبرد الشتاء.وأصبحت كيسان في الآونة الأخيرة عرضة لهمجية قوات الاحتلال والمستوطنين من خلال الاعتداءات اليومية المتمثلة بالاقتحامات، وهدم المنازل، وإخطارات بوقف البناء وتجريف الأراضي والاستيلاء عليها.