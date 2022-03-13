الهيئة الإسلامية المسيحية تدين الاعتداءات على ممتلكات شركة كهرباء القدس

رام الله - دنيا الوطندانت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الاعتداءات المتكررة وغير المبررة التي تتعرض لها ممتلكات شركة كهرباء القدس والعاملين فيها.وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، إن تصاعد هذه الاعتداءات بصورة مؤسفة خلال الأيام الماضية من اطلاق النار على محوّلات الشركة والاعتداء الجسدي على طواقم العاملين، باتت تشكل خطراً على مقدرات الشركة وتهديداً للأمن الشخصيوالاجتماعي للعاملين في الشركة.وأكدت الهيئة أن شركة الكهرباء تمثل صرحاً وطنياً وسيادياً، ورمزاً من رموز الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، ومن غير المقبول على الإطلاق أن تصبح هدفاً سهلاً ومرمى للاعتداءات ورهينة للتهديد والابتزاز.وأضافت الهيئة أنه في الوقت الذي تقاوم فيه شركة كهرباء القدس بكل شجاعة ومسؤولية مخططات الاحتلال للسيطرة عليها، يخرج نفر غير مسؤول للنيل من مقدرات الشركة والاعتداء على طواقم العاملين الذين يصلون الليل بالنهار ويعملون تحتأقسى الظروف لتأمين الخدمة للمواطنين.وأكدت الهيئة أن مسؤولية حماية شركة الكهرباء لا تقع فقط على الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وإنما تقع أيضاً على أبناء المجتمع الفلسطيني باعتبارها مسؤولية تكافلية وتضامنية.ودعت الهيئة المواطنين على مختلف فئاتهم من رجال عشائر ومثقفين وخطباء مساجد إلى إدانة هذه الظاهرة، وعدم الوقوف موقف المتفرج تجاهها والتوعية إلى مخاطرها على المجتمع الفلسطيني ومؤسساته.