12 صاروخًا باليستيًا تستهدف القنصلية الأمريكية في أربيل

رام الله - دنيا الوطناستهدف 12 صاروخا بالستيا، أطلقت من خارج الأراضي العراقية، اليوم الأحد، القنصلية الأميركية في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.ونقلا عن وكالة الأنباء العراقية "واع"، أكد محافظ أربيل أوميد خوشناو سقوط عدة صواريخ على مدينة أربيل، في حين أكد وزير الصحة في إقليم كردستان العراق سامان برزنجي أن انفجارات أربيل لم تسفر عن ضحايا أو إصابات.وأدان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي هذه التفجيرات، مؤكدا خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني بدء التحقيق لمعرفة مصادر هذا القصف والجهات التي تقف وراءه.