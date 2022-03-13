المخابرات الإيرانية تعلن توجيه ضربة مؤلمة للموساد الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إيران، عن تفكيك شبكة تجسس تتبع لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) بشمال غرب البلاد.وأوضح مدير عام المخابرات الإيرانية في محافظة أذربيجان الغربية أنه خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، تمكنت القوات الإيرانية من توجيه ضربات مؤلمة لأكبر شبكة تتبع للموساد في المحافظة.وقال المسؤول الإيراني: إنه من بين مخططات هذه الشبكة القيام بالأعمال التخريبية وتأجير بلطجية، وتم افشال هذه الخطط، موضحاً أن البلطجية تم تجنديهم من قبل الموساد بالاغراءات المالية.وأضاف المسؤول: عند الحديث عن البلطجية، ليس بمعنى الكلمة العام، والأشخاص الذين يقومون بالاخلال بأنظمة المتجمع من خلال الأعمال التخريبية، معتبراً أن من يهدد المجتمع في المسائل الاقتصادية والحدودية والسياسية والأمنية، ويضغط على المواطنين بالبلطجة.