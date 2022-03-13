الأسير خليل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم العاشر

رام الله - دنيا الوطنيواصل المعتقل خليل محمد خليل عواودة (40 عاما) القابع في معتقل "عوفر"، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم العاشر على التوالي، رفضا لاستمرار اعتقاله الإداري.وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صحفي اليوم الاحد، أن الأسير عواودة من محافظة الخليل شرع بإضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 3/3/2022، رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري التعسفي، بدون أن توجه له محكمة الاحتلال أي تهمة، مطالبًا بإلغاء الاعتقال الإداري بحقه والإفراج عنه.ويعاني عواودة حاليا من وجع رأس وعدم القدرة على الحركة المتواصلة، إضافة الى أنه مصاب بمرض الغضاريف في الرقبة والظهر منذ حوالي 5 سنوات، وبحاجة لإجراء عملية وعلاج طبيعي.يذكر أن الأسير عواودة، متزوج وأب لأربع طفلات، وكان قد أمضى سابقا 12 عاما في سجون الاحتلال منها 5 سنوات في الاعتقال الاداري، وأفرج عنه بتاريخ 30/06/2016.