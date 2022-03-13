"مجمع ناصر الطبي" يعقد المؤتمر العاشر للباطنة في سبتمبر المقبل

رام الله - دنيا الوطنيستعد مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة؛ لتنظيم وعقد مؤتمره العلمي العاشر لأمراض الباطنة في الفترة ما بين 23-24-25 سبتمبر2022، والذي سيعقد في فندق المشتل في غزة، وبرغم تعقيدات الحالة الوبائية التي تفرضهاجائحة كورونا، والتي تسببت في تأجيل عقد المؤتمر لعامين متتاليين، ينطلق المؤتمر الطبي مجدداً، فهو يعتبر تظاهرة طبية الأضخم في قطاع غزة.وقال الدكتور عاطف الحوت، مدير عام مجمع ناصر الطبي: إنه ومنذ عدة سنوات، وبسبب الظروف الصعبة التي يعشها قطاعنا الطبي، وصعوبة تنقل الكوادر الطبية لخارج قطاع غزة والعوائق التي تحول دون التحاق الأطباء للمشاركة في مؤتمرات خارج الوطن، أصبح أمرًا ملحًا تعويض هذا الكادر بمؤتمرات علمية، لإثراء معلوماتهم وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على المرضى وتطوير أداء الكادر الطبي، العامل في قطاع غزة، وتزويد الخدمة المقدمة بجودة وكفاءة كبيرة.من جهته، أشار الدكتور علاء الدين المصري، رئيس المؤتمر العاشر*، أن المؤتمر يأتي استجابة لتوصيات المؤتمر التاسع واستمراراً لهذه المؤتمرات، والتي أصبحت تشكل ظاهرة صحية، يبدع فيها مجمع ناصر الطبي.وأكد "المصري" أن المؤتمر حافظ على استمرارية انعقاده، لنصل إلى المؤتمر العاشر؛ لنحقق رؤيتنا ورسالتنا لدعم البحث العلمي وتبادل الخبرات بين كافة القطاعات الطبية من داخل قطاع غزة وخارجه.وأضاف "المصري" أن مؤتمر الباطنة يشكل فرصة كبيرة لالتقاء الأطباء والاستشاريين وذوي الاختصاص، والباحثين والخريجين الجدد وطلاب الامتياز، وإتاحة الفرصة أمام الجميع، للاجتهاد بدراساتهم وأبحاثهم وخبراتهم وتقديم حالات طبية مميزة وخاصة يشاركون في مداواتها، لعرضها أمام الجمهور الطبي المشارك، ولكي تبرز الطاقات الطبية والأكاديمي الخلاقة، لترفد بها المجتمع، وتساهم في نهوضه.وأكد *الدكتور عمرو الأسطل المنسق العام للمؤتمر، على أهمية عقد المؤتمرات وأهمها المؤتمر العاشر للباطنة، وأضاف "الأسطل" برغم الجائحة وتداعياته إلا أننا عازمون على عقد المؤتمر وصنع النجاح، وتجديد التأكيد على أنه مع نهاية فعاليات المؤتمر، نجدد العزم بالمضي قدما بالانطلاق مجدداً لعقد مؤتمر آخر.وأضاف "الأسطل" بأنه المؤتمر العاشر سيتميز بمشاركة كافة الكوادر الطبية والمتخصصة والاستشارية العاملة في قطاع الصحة والمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية، وكليات الطب في الجامعات والكليات الفلسطينية. وكما يأمل بمشاركة دولية في المؤتمر.وقدم رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور صابر الصرفندي، الدعوة للجميع للمشاركة في فعاليات مؤتمر المؤتمر الذي سيستمر لمدة ثلاث أيام.وأضاف "الصرفندي" أنه يسعدنا في اللجنة العلمية للمؤتمر أن يكون لدينا مشاركات (محاضرات أو ملصقات)، بحيث تشمل البحث في البحث الأكاديمي والسريري، إرشادات التحديثات السريرية، تقارير حالات طبية، الرعاية الطبية (الطب القائم علىالأدلة)، الجودة وسلامة المريض، ورشة عمل،، البحث الأكاديمي والسريري، إرشادات التحديثات السريرية، والتفكير التشخيصي (حلول قضايا باطنية)، وعروض وملصقات مقتطفات طبية.وأكد رئيس اللجنة العلمية أنه وكما في المؤتمرات السابقة سنتلقى كافة أوراق البحوث المقدمة لفرزها وتدقيقها واختيارها للمؤتمر، بناء على معايير قبول أوراق العمل للمساعدة في تحكيم الأوراق العلمية.وحول تداعيات جائحة كورونا على الواقع الطبي، أضاف الدكتور صابر الصرفندي، أننا في قطاع غزة عامة وفي مجمع ناصر الطبي خاصة استطعنا متابعة الحالات المصابة وذلك ضمن البروتكولات التي اعتمدناها، وسجلنا نتائج ملموسة في مواجهة الجائحة. وسنركز في المؤتمر على وحدة القرار الطبي وتطوير المنظومة الطبية في وجه الطوارئ التي تواجهنا ومنها جائحة كورونا والتحولات العديدة للفيروس، وكما سنركز على أهمية الوقاية ورفع مستوى المناعة من خلال برنامج التطعيم ضدالفيروس.من جهته، صرح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور صلاح الشامي، أنه وبالرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها؛ إلّا أننا حريصون على أن تستمر المسيرة العلمية للارتقاء بالخدمة الطبية ومواكبة آخر التطورات والأبحاث الطبية في العالم، وأضاف "الشامي" أن التحضيرات للمؤتمر قد انطلقت بالفعل،ونعمل على تأكيد مشاركة شركات الأدوية "شركاؤنا في النهضة العلمية الطبية" للمساهمة في إنجاح خطتنا في اللجنة التحضيرية وسعينا لتقديم النسخة العاشرة لمؤتمر الباطنة بأبهى صورة.وقال رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الدكتور مازن صافي، أننا سنعمل على دعوة المؤسسات الإعلامية للمشاركة والرعاية في تغطية فعاليات المؤتمر، سواء عبر البث الفضائي أو المواقع الإخبارية، أو منصات التواصل الاجتماعي.وأضاف "صافي" على أهمية نجاح التغطية الإعلامية للمؤتمر كونها تنقل رسالتنا الطبية والعلمية والإعلامية ونؤكد بها على نجاح تظاهراتنا العلمية المستمرة على مدار المؤتمرات العلمية المتتالية.