طالع حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) في غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة 84إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 434 عينة.وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات بلغ 1957 ، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 248356 ، منها 3590 حالة نشطة.وأشارت الوزارة إلى، تعافي 414 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 242809 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 50 ، منها 35 حالة خطرة.