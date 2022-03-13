الاحتلال يستهدف صيادي العصافير وسط وجنوب قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، نيران رشاشاتها وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه صيادي العصافير شرق المحافظة الوسطى، وأراضي المواطنين شرق القرارة شمال شرق خان يونس، جنوب القطاع.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال المتواجدة في أبراج المراقبة العسكرية شرق الوسطى أطلقت نيران رشاشاتها وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه صيادي العصافير، وأجبرتهم على مغادرة المكان.وفي السياق ذاته، اطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في موقع "كيسوفيم" العسكري شرق بلدة القرارة نيران رشاشتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية شرق البلدة.