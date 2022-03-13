شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء شديدة البرودة في معظم المناطق الفلسطينية

الطقس: أجواء شديدة البرودة في معظم المناطق الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً وشديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الإثنين، غائماً جزئياً وشديد البرودة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر يوم الثلاثاء المقبل بكتلة هوائية قطبية شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

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