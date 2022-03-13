اللواء دويكات: القبض على المتورطين بجريمة قتل مواطن من قباطية

رام الله - دنيا الوطنأعلن المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات، اليوم الأحد، عن تمكن جهاز الشرطة في محافظة جنين من اعتقال المتورطين في جريمة قتل مواطن من بلدة قباطية.وأضاف دويكات أن الشرطة والمباحث الجنائية بالمحافظة تمكنت بعد متابعة حثيثة لملابسات جريمة القتل التي أودت بحياة المواطن محمد توفيق أبو الرب من قباطية، من إلقاء القبض على القتلة الذين أدلوا باعترافات أولية، وسلموا أداة الجريمة.وأشار دويكات إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة دوافع وأسباب جريمة قتل المواطن أبو الرب.يذكر ان المغدور أبو الرب وجد مقتولا رمياً بالرصاص في أحد المناطق الزراعية قبل عدة أيام.