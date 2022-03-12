الشرطة: وفاة مواطن متأثراً بإصابته بحادث دهس في الخليل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، وفاة مواطن (57 عامًا) متأثرًا بإصابته الخطيرة قبل أيام نتيجة تعرضه لحادث دعس في بلدة إذنا جنوب غرب محافظة الخليل.وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: "إن عمليات الشرطة تلقت بلاغًا حول تعرض مواطن لحادث دعس في بلدة إذنا من قبل سائق مركبة غير قانونية، وأدخل إلى المستشفى الأهلي في الخليل، حيث أعلن الأطباء اليوم عن وفاته متأثرًا بإصابته الخطيرة"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضاف ارزيقات بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لتسليم الجثة لذويه حسب الأصول.