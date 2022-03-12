اليوم الـ17 للعملية العسكرية.. الدفاع الروسية تعلن حصيلة استهدافاتها بأوكرانيا



وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مجموعة طائرات أوكرانية بالإضافة إلى تدمير 79 منشأة تابعة للجيش الأوكراني.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في بيان نشر اليوم: "خلال النهار، أسقطت المقاتلات الروسية والدفاع الجوي التابع للقوات الجوية الروسية في الجو، طائرة هليكوبتر من طراز مي 24 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية وثلاث طائرات دون طيار، بما في ذلك طائرة من نوع بيرقدار تي بي 2"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).وأضاف: "ضربت الطائرات العملياتية والتكتيكية والجيش والطائرات دون طيار 79 منشأة للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك: أربعة مراكز قيادة وتحكم ومراكز اتصالات، ونظامين للأسلحة المضادة للطائرات، وثلاثة قاذفات من نوع (MLRS)، ومحطة حرب إلكترونية واحدة، وستة مستودعات للذخيرة والوقود وزيوت التشحيم و54 آلية قتالية".وبين المتحدث أنه، في المجموع، تم تعطيل 3593 من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا خلال العملية.واشار إلى أنه تم تدمير "61 طائرة هليكوبتر، و 126 طائرة دون طيار، و1159 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و118 نظام إطلاق صواريخ متعدد، و436 مدفعا ميدانيا وقذائف هاون، و973 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".تواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم السابع عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.