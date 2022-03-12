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الصحة المصرية: انتهاء ذروة موجة (كورونا) الخامسة وإلغاء البيان اليومي نجاح للدولة

الصحة المصرية: انتهاء ذروة موجة (كورونا) الخامسة وإلغاء البيان اليومي نجاح للدولة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار أن أعداد مصابي فيروس (كورونا) الذين يحتاجون الدخول للمستشفى في تناقص مستمر منذ أسبوعين.

وقال عبر قناة (الحياة) أن ما حدث مؤشر لنجاح الدولة في مواجهة الموجة الخامسة لـ(كورونا) وأيضا متحور (أوميكرون)، لافتا إلى انتهاء ذروة الموجة الخامسة.

وعن عدد الذين تلقوا اللقاح، صرح بأن 51% من المواطنين تلقوا اللقاح بشكل كامل.

وأوضح أن المستهدف تطعيم 70% من الشعب المصري مع بداية يونيو 2022.

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