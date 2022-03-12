رضوان: فعاليات الهيئة الوطنية الشعبية ستنطلق يوم 30 مارس وستحمل الطابع المدني الشعبي

رام الله - دنيا الوطنوجه الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، رسالة الى الأهالي في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948، قال فيها: "همكم همنا، ومعاناتكم معاناتنا، ولن نقف مكتوفي الأيدي وانتم تقارعون الاحتلال".وأضاف رضوان في تصريحات خلال مشاركته في المؤتمر الذي عقدته فصائل المقاومة في مدينة غزة، اليوم السبت: "اليوم اعلنت غزة بكل مكوناتها، تشكيل الهيئة الوطنية لدعم واسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل، نقول لهم بأننا معكم ولن نتخلى عنكم".وتابع بقوله: "اليوم نؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية والقضية"، لافتا إلى أن كل فعاليات الهيئة التي تم تشكيلها ستكون ذات طابع شعبي ومدني، مؤكدا أنها ستنطلق يوم 30 مارس، تزامنا مع يوم الارض، للتأكيد على الثوابت الوطنية ووحدة الشعب الفلسطينية والقضية.