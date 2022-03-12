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شؤون فلسطينية

(فتح) تدعو إلى أوسع مشاركة في الانتخابات المحلية القادمة

(فتح) تدعو إلى أوسع مشاركة في الانتخابات المحلية القادمة
رام الله - دنيا الوطن
دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، إلى أوسع مشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات المجالس المحلية، التي ستجري في 26 آذار الجاري، وأن يمارس كل مواطن ومواطنة حقهم الكامل في انتخاب الأنسب والاقدر على تطوير مدنهم وبلداتهم وقراهم ومن يعزز صـمودهم على أرض وطنهم.

وشددت (فتح) في بيان صادر عن مفوضية الاعلام والثقافة اليوم السبت، على أهمية هذه الانتخابات، كونها تتيح للمواطن فرصة المشاركة بالقرار الذي يخص حياته اليومية وحقه بالعيش الكريم في بيئة نظيفة وتقدم له كافة الخدمات والبنى التحتية التي تليق به، مؤكدة أن الممارسة الديمقراطية نهج ثابت لدى الحركة، وهي تمارس هذا النهج في حياتها الداخلية والمجتمع، وأنها كانت كذلك منذ تأسيسها قبل أكثر من خمسة عقود، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

ودعت القوائم المشاركة في الانتخابات ومناصريها إلى الاستفادة التامة من الأجواء الحرة والديموقراطية المتاحة وممارسة حقهم بالقيام بحملاتهم الانتخابية، التي بدأت اليوم، وفقا للقانون وعبر التنافس الإيجابي الحر.

وأعربت حركة فتح عن خيبة أملها من مواقف "حماس" وإصرارها على رفض إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة وحرمان جماهير شعبنا هناك من ممارسة حقهم الأصيل في اختيار من يمثلهم في المجالس المحلية والبلديات.

وأشارت إلى أن حماس، ومنذ سيطرتها على قطاع غزة بالقوة، لم تسمح بإجراء أي نوع من أنواع الانتخابات وتحكم القطاع بيد من حديد، في الوقت الذي تشارك فيه في الانتخابات التي تجري في المحافظات الشمالية كافة وآخرها مشاركتها في الانتخابات المحلية الحالية عبر ترشيح قوائم كاملة تتبع لها أو مشاركتها في قوائم موجودة.

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