الخارجية تطالب الإدارة الأميركية بالوفاء بالتزاماتها وتحمل مسؤولياتها في حماية حل الدولتين

رام الله - دنيا الوطنطالبت وزارة الخارجية والمغتربين، الإدارة الأميركية بالوفاء بالتزاماتها وتحمل مسؤولياتها في حماية حل الدولتين.ودانت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم السبت، مصادقة ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية، على مخطط لبناء 730 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بسغات زئيف"، المقامة على أراضي بيت حنينا، شمال القدس المحتلة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.واعتبرت الخارجية، أن استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتصعيد الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لصالح مشاريعها الاستيطانية الاستعمارية التوسعية، يهدف لإنهاء أي فرص لحل الصراع على أساس مبدأ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتعميق تهويد وأسرلة المدينة المقدسة لعزلها عن محيطها الفلسطيني، لحسم مستقبل المدينة بالقوة من طرف واحد قبل اية مفاوضات مستقبلية.وأكدت الخارجية أن عمليات أسرلة وتهويد القدس باطلة وغير شرعية وتشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتمردا اسرائيليا رسميا على الشرعية الدولية وقراراتها.وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بالتحرك الفوري واتخاذ ما يلزم من اجراءات عملية لإجبار دولة الاحتلال على وقف اعتداءاتها في الارض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في مدينة القدس.