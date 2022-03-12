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وزيرا خارجية قطر وإيران يبحثان سير المفاوضات النووية

وزيرا خارجية قطر وإيران يبحثان سير المفاوضات النووية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قطر أن وزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث هاتفيا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان آخر التطورات في المفاوضات الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي.

وذكرت الخارجية القطرية في بيان صدر عنها اليوم السبت أن الوزيرين استعرضا "العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية ومستجدات محادثات الاتفاق النووي إلى جانب تبادل الآراء حيال المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ولم يشرح الجانب القطري المزيد من التفاصيل عن المكالمة، بينما لم تصدر إيران أي بيان عن الاتصال.

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