وزير الخارجية العراقي: الحكومة الجديدة ستشكل خلال فترة وجيزة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم السبت: "إن الحكومة الجديدة ستشكل خلال فترة وجيزة".وأضاف في كلمة تلفزيونية: "العراق كانت تسوده الدكتاتورية قرابة 40 عاما، وبدأنا نعمل شيئا فشيئا، وقبل خمسة أشهر أجريت الانتخابات التشريعية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وتابع حسين بقوله: "العراق ليس الدولة الديمقراطية الوحيدة التي تواجه صعوبة بتشكيل الحكومة، وقلت نقتبس النموذجين البلجيكي أو الهولندي، لأن بلجيكا حاولت تشكيل الحكومة، وبقيت بدون حكومة لمدة سنة ونصف السنة".واستطرد حسين: "الحكومة الحالية تبذل قصارى جهدها لكي تشكل الحكومة الجديدة، وسيتم ذلك خلال فترة وجيزة".