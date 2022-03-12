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وزير الخارجية العراقي: الحكومة الجديدة ستشكل خلال فترة وجيزة

وزير الخارجية العراقي: الحكومة الجديدة ستشكل خلال فترة وجيزة
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم السبت: "إن الحكومة الجديدة ستشكل خلال فترة وجيزة".

وأضاف في كلمة تلفزيونية: "العراق كانت تسوده الدكتاتورية قرابة 40 عاما، وبدأنا نعمل شيئا فشيئا، وقبل خمسة أشهر أجريت الانتخابات التشريعية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتابع حسين بقوله: "العراق ليس الدولة الديمقراطية الوحيدة التي تواجه صعوبة بتشكيل الحكومة، وقلت نقتبس النموذجين البلجيكي أو الهولندي، لأن بلجيكا حاولت تشكيل الحكومة، وبقيت بدون حكومة لمدة سنة ونصف السنة".

واستطرد حسين: "الحكومة الحالية تبذل قصارى جهدها لكي تشكل الحكومة الجديدة، وسيتم ذلك خلال فترة وجيزة".

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