شؤون فلسطينية

حكومة الاحتلال تصادق على مخطط لبناء 730 وحدة استيطانية بالقدس

حكومة الاحتلال تصادق على مخطط لبناء 730 وحدة استيطانية بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
صادقت ما تسمى "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية"، على مخطط لبناء 730 وحدة استيطانية جديدة  في مستوطنة "بسغات زئيف"، المقامة على أراضي بيت حنينا، شمال القدس المحتلة.

وقالت صحيفة (كول هاعير) الإسرائيلية إن المخطط في مستوطنة "بسغات زئيف" يقع على مساحة إجمالية تبلغ نحو 70 دونماً، ويتضمن حوالى 730 وحدة استيطانية سيتم بناؤها في 14 مبنى سكنياً يصل ارتفاعها إلى 12 طابقاً.

وأضافت: "بالإضافة إلى الوحدات السكنية، فإن المخطط يشمل 21 ألف متر مربع للتجارة والتوظيف، والتي ستتضمن واجهات المباني السكنية ومبنى كبيار، وحوالى 41 ألف متر مربع للأبنية العامة المستخدمة لأغراض تعليمية، المؤسسات الدينية والثقافية".

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