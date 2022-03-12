شاهد: الدفاع الروسية تنشر فيديو لسيطرة قواتها على مطار أوكراني بعملية إنزال

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو قالت إنه يوثق عملية إنزال ناجحة سيطرت خلالها قواتها على أحد المطارات في أوكرانيا.ونشرت الوزارة هذا الفيديو اليوم السبت، موضحة أنه يظهر "عملية إنزال تكتيكية لوحدات الإنزال الجوي وإحكامها سيطرتها على أحد المطارات في الأراضي الأوكرانية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأوضحت الوزارة أن الوحدات المتقدمة هبطت في المطار بواسطة مروحيات وأمنته من جميع الاتجاهات وأمنت إنزال القوات الأساسية المشاركة في العملية بالموقع.ولفتت الوزارة إلى تزويد العسكريين الروس المشاركين في العملية ليس بأسلحة نارية فقط بل وبمدافع هاون ومنظومات مضادة للدروع.ووفقا لبيان الوزارة أولت القيادة في تحديد الأهداف خلال العملية اهتماما خاصا إلى تجنيب المدنيين أي ضرر والحفاظ على ممتلكاتهم الموجودة في محيط المطار، فيما لم توضح اسم المطار وتاريخ العملية.