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الطائرة "المجهولة" تثير الهلع فوق دول الناتو

الطائرة "المجهولة" تثير الهلع فوق دول الناتو
رام الله - دنيا الوطن
انتقد مسؤولون كرواتيون حلف شمال الأطلسي لما قالوا إنه رد فعل بطيء على طائرة عسكرية بدون طيار حلقت على ما يبدو على طول الطريق من منطقة الحرب الأوكرانية فوق العديد من الدول الأعضاء في الناتو، قبل أن تتحطم في منطقة حضرية في العاصمة الكرواتية.

ووفق (سكاي نيوز عربية) فقد عبرت طائرة روسية الصنع غير مأهولة رومانيا وهنغاريا قبل أن تدخل كرواتيا وتسقط في وقت متأخر من يوم الخميس في حقل بالقرب من سكن طلابي. لحقت أضرار بنحو 40 سيارة متوقفة لكن لم يصب أحد بعد انفجار قوي.

وقال الناتو إن نظام الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل التابع للحلف قد تعقب مسار طيران الجسم. لكن رئيس الوزراء الكرواتي قال إن سلطات البلاد لم يتم إبلاغها وأن الناتو لم يرد إلا بعد سؤال طرحه الصحفيون.

وقال رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش أثناء زيارته لموقع التحطم ”لا يمكننا تحمل هذا الوضع، ولا ينبغي أن يحدث على الإطلاق”.

وقال: "كان هذا تهديدًا محضًا وواضحًا، وكان ينبغي على كل من الناتو والاتحاد الأوروبي الرد. سنعمل على رفع مستوى الاستعداد ليس فقط من جانبنا ولكن من جانب الآخرين أيضًا".

وقال بلينكوفيتش إن طائرة استطلاع بدون طيار من طراز "ستيس - تي يو -141" من الحقبة السوفيتية حلقت لأكثر من 40 دقيقة فوق المجر وست إلى سبع دقائق فوق كرواتيا قبل أن تتحطم.

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