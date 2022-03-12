لجنة الانتخابات: نشر كشف المرشحين النهائي وبدء الدعاية الانتخابية

رام الله - دنيا الوطننشرت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم السبت، الكشف النهائي بأسماء القوائم والمرشحين للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، وذلك بالتزامن مع مرحلة الدعاية الانتخابية التي تستمر حتى يوم الخميس الموافق 24/3/2022.الاقتراع في 50 هيئة محليةوأوضحت اللجنة، في بيان صدر عنها، أنه وفقاً للكشف النهائي للقوائم والمرشحين، فسيجري الاقتراع يوم 26/3/2022، في 50 هيئة محلية ترشحت في كل منها أكثر من قائمة انتخابية واحدة، مشيرة إلى أنه وبانتهاء فترة الانسحاب للقوائم المرشحة، بلغ العدد النهائي للقوائم المرشحة في جميع هذه الهيئات 234 قائمة، تضم 2,306 مرشحاً ومرشحة يتنافسون على 632 مقعداً.ولفتت إلى أن 23 هيئة محلية ترشحت في كل منها قائمة واحدة فقط، وسيُعلن عن فوزها بالتزكية بجميع مقاعد المجلس في يوم إعلان النتائج، وبلغ عدد المرشحين فيها 225 يمثلون عدد المقاعد في هيئاتهم.وبينت أن 29 هيئة محلية لن تجري فيها انتخابات بسبب عدم ترشح قوائم مكتملة فيها (هيئة واحدة ترشحت فيها قائمة غير مكتملة، إضافة إلى 28 هيئة لم تترشح بها أي قائمة)، ويرجع القرار بشأن وضع مجالس هذه الهيئات إلى مجلس الوزراء.كما يتضح من الكشف النهائي أن عدد الإناث المرشحات في جميع القوائم المقبولة وصل إلى 676 مرشحة بنسبة 26.7% من إجمالي عدد المرشحين البالغ 2,531، ويوجد ثمان قوائم تترأسها مرشحة أنثى.بدء الدعاية الانتخابيةكما تنطلق اليوم السبت مرحلة الدعاية الانتخابية وفقاً للجدول الزمني القانوني المعلن مسبقاً، والتي تستمر 13 يوماً، ويحق للقوائم والمرشحين خلالها الإعلان عن برامجها الانتخابية ودعوة الناخبين للتصويت لهم، وفقاً لضوابط وأحكام القانون.ونشرت اللجنة البرامج الانتخابية للقوائم المرشحة من خلال موقعها الإلكتروني (www.elections.ps)، لاطلاع المواطنين عليها، لافتة إلى أنها أشرفت على بث الدعاية الانتخابية المجانية للقوائم المرشحة في وسائل الإعلام الرسمية، كما حددها القانون.من جانب آخر، بدأت لجنة الانتخابات حملة التوعوية والتثقيف الخاصة بمرحلة الدعاية الانتخابية والتي تهدف إلى إطلاع المواطنين على ضوابط وأحكام ممارسة الدعاية الانتخابية التي وضعها القانون، ودعوتهم للمشاركة بالرقابة على التزام القوائم والمرشحين بها، والإبلاغ عن أي خروقات لضوابط الدعاية، من خلال تقديم شكوى في مكاتب اللجنة بجميع محافظات الضفة، وكذلك الإبلاغ عن تعرض أي قائمة أو مرشح لمنع من ممارسة حقة بالدعاية الانتخابية.