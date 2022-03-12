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دولي

"في اليوم الـ17 للحرب".. الجيش الروسي يركز على كييف

"في اليوم الـ17 للحرب".. الجيش الروسي يركز على كييف
رام الله - دنيا الوطن
يواصل الجيش الروسي تقدمه على عدة محاور وضرب الأهداف العسكرية الأوكرانية، في اليوم السابع عشر للحرب، وسط تصعيد غربي مستمر لسياسة العقوبات ضد موسكو.

وركز الجيش الروسي على العاصمة كييف وشرق أوكرانيا، حيث وسّع هجومه ليشمل مدينة دنيبرو الكبيرة، فيما فرض الغرب عقوبات تجارية شديدة على روسيا ردا على ذلك.

هذا وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن استبعاد روسيا من نظام العلاقات التجارية الجاري، عبر حرمانها من وضع "الدولة الأولى بالرعاية"، وانضم الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى هذه الخطوة، ما يمهد الطريق لفرض رسوم جمركية عقابية، فيما يستعد الأوروبيون إلى فرض حزمة عقوبات رابعة على موسكو.

كما حظرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصدير المجوهرات والسيارات والملابس الفاخرة إلى روسيا وحليفتها بيلاروسيا.

كذلك انسحبت شركة التبغ البريطانية- الأميركية (بات) من السوق الروسية، حاذية حذو عدد لا يحصى من الشركات الغربية الأخرى.

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