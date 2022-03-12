الرئيس عباس يؤكد ضرورة استمرار الجهود للحفاظ على التراث الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، على ضرورة استمرار الجهود للحفاظ على عناصر التراث المختلفة، لما تمثله من أسس في صون روايتنا وهويتنا الفلسطينية.وأكد الرئيس عباس خلال اتصال هاتفي مع وزير الثقافة عاطف أبو سيف، لمناسبة الاحتفال بتسجيل التطريز على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، على ضرورة أن يشمل هذا كل عناصر تراثنا الفلسطيني، لأننا نريد لأجيالنا ان تتمسك به، وأن تحافظ عليه، كما حافظت عليها أمهاتنا وآباؤنا.كما شكر أبو مازن الفتيات اللواتي ارتدين الثوب الفلسطيني وشاركن في الحفل الذي نظمته الوزارة يوم أمس، لهذه المناسبة، مثنيا على جهود الوزارة في الحفاظ على التراث.بدوره، أكد أبو سيف حرص الرئيس المستمر على تطوير العمل، ودعمه لدور الثقافة، كأداة واجبة في معركة الدفاع عن الرواية والهوية.