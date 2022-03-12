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شؤون فلسطينية

جماعات "الهيكل" تدعو لاقتحام مركزي للأقصى الخميس المقبل

جماعات "الهيكل" تدعو لاقتحام مركزي للأقصى الخميس المقبل
رام الله - دنيا الوطن
دعت جماعات "الهيكل" لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، اليوم الخميس القادم؛ بذريعة إحياء أول الأعياد اليهودية لعام 2022، تحت مسمى "عيد المساخر" أو "البوريم".

ونشرت الجماعات عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، دعوة لمناصريها لاقتحام المسجد الأقصى خلال ساعات الاقتحام اليومية.

ووفقاً للباحث المختص في دراسات القدس زياد ابحيص، تحاول جماعات "الهيكل" خلال يومي الأربعاء والخميس، فرض طقوس "البوريم" في الأقصى ضمن مسعاها لفرض كامل الطقوس التوراتية فيه.

وبيّن ابحيص، أن هذه الاقتحامات يتخللها تنظيم اقتحامات مركزية للأقصى بقيادة كبار حاخامات "الهيكل"، قراءة فقرات من "سفر إستير" بصوتٍ مرتفع داخل الأقصى وبشكلٍ جماعي، و"السجود الملحمي" وتلاوة فقرات التوراة والصلوات العلنية داخله.

كما تشمل هذه الاقتحامات محاولة أعضاء جماعات "الهيكل" إدخال الصفارات والأدوات التنكرية المشهورة في هذا العيد إلى الأقصى ومنها؛ الأزياء الغريبة، الكعك الخاص بالعيد، الهدايا والألعاب، والغناء والرقص والاحتفال على أبواب الأقصى.

يُشار إلى أن المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بشكل يومي ما عدا الجمعة والسبت، عبر مجموعات مُكثّفة وبحمايةٍ من عناصر الاحتلال المدججة بالأسلحة.

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