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شؤون فلسطينية

فلسطين: 7 وفيات و79 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 7 وفيات و79 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8 % ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 1، سلفيت 2، جنين 3، بيت لحم 1، أريحا والأغوار 1، الخليل 1، نابلس 1، رام الله والبيرة 2، طولكرم 0، ضواحي القدس 0، قلقيلية 0، قطاع غزة 37، مدينة القدس 30".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 0، سلفيت 2، جنين 14، بيت لحم 18، أريحا والأغوار 2، الخليل 50، نابلس 16، رام الله والبيرة 23، طولكرم 6، ضواحي القدس 2، قلقيلية 0، قطاع غزة 400، مدينة القدس 50".

وسجلت 7 حالات وفاة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 41 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 58 مريضا، بينهم 21 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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