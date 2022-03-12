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مباشر | آخر تطورات العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا

دولي

الولايات المتحدة تطالب من إسرائيل الانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا

الولايات المتحدة تطالب من إسرائيل الانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا
رام الله - دنيا الوطن
أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، أن بلادها طلبت من إسرائيل الانضمام إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا.

وأوضحت نولاند أن "واشنطن لا ترغب في أن تتحول إسرائيل إلى الملجأ الأخير للأموال القذرة" حسب تعبيرها والمستخدمة لتمويل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وجاءت أقوالها في سياق مقابلة مع القناة 12.

وأفادت القناة بأن "العديد من الطائرات الخاصة وصلت من سان بطرسبورغ إلى مطار بن غوريون الدولي منذ بداية العملية العسكرية الروسية، مما قد يدل على محاولات أثرياء روس للالتفاف حول العقوبات المفروضة على بلادهم".

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