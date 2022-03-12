7 وفيات و37 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، تسجيل 7 حالات وفاة و37 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وتعافي 491 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أنها أجرت 197 فحص مخبري خلال الساعات الماضية.وقالت إن إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ248272 إصابة، والحالات النشطة 3922 حالة، والمتعافين 242395 حالة.فيما وصل عدد الوفيات إلى 1955 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 56 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 39 حالة.وأشارت إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 671424 شخصاً.