اجتماع مهم للقوى الوطنية والإسلامية بغزة.. وحماس تصفه بالتاريخي

رام الله - دنيا الوطنتعقد القوى الوطنية والإسلامية، اليوم السبت، اجتماعاً مهمًا، في حديقة العودة شرقي مدينة غزة، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على شعبنا ولدعم أهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل.وأكدت حركة حماس، أن اجتماع اليوم للقوى الوطنية بغزة تاريخي بحضور كل القطاعات الأهلية والشعبية والقوى الفاعلة على الساحة الفلسطينية.وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم لقناة (الأقصى) الفضائية، إن اجتماع القوى الوطنية اليوم سيكون لمناقشة تداعيات عدوان الاحتلال على أهلنا في الداخل المحتل.وأضاف قاسم أن الاجتماع جاء للتباحث حول سبل دعم النضال للفلسطينيين في الداخل المحتل الذين يتمسكون بالهوية الوطنية، مبيناً أن شعبنا الفلسطيني ملتحم ومتماسك في كل مكان يخوض معركته دفاعاً عن هويته وأرضه.وتابع "اليوم نشكل حالة إسناد لأهلنا في الداخل المحتل لنثبت أن شعبنا لا يمكن تجزئته، وسيكون هناك فعاليات لدعم شعبنا خاصة فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض".وشدد على أن غزة اليوم تقدم نموذجاً وطنياً وحدوياً في مواجهة الاحتلال، لافتاً إلى أنهم سيواصلون النضال من أجل حماية شعبنا في كل مكان.