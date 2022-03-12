عاجل

  • غزة: الهيئة الوطنية توجه رسالة لفلسطيني الداخل: لستم وحدكم في الميدان وإن كنتم بلا جيش فأهل غزة جيشكم

  • غزة: الهيئة الوطنية تعلن انطلاق الفعاليات المساندة لفلسطيني الداخل المحتل

مباشر | آخر تطورات العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا

دولي

"أوكرانيا تُهين نفتالي بينيت": عرض علينا الاستسلام لبوتين

"أوكرانيا تُهين نفتالي بينيت": عرض علينا الاستسلام لبوتين
رام الله - دنيا الوطن
كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت اقترح على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال مكالمة بينهما الثلاثاء الماضي، والقبول بمطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإنهاء الحرب، عارضا عقد اجتماع وساطة بالقدس المحتلة.

ونقل الموقع عن مسؤول أوكراني كبير قوله؛ إن بينيت أبلغ زيلينسكي بضرورة قبول اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنهاء الحرب، فيما نفى مسؤول في مكتب رئيس وزراء الاحتلال هذا الأمر.

وقال المسؤول الأوكراني الكبير: "بينيت يطلب منا بشكل أساسي الاستسلام، وليس لدينا نية لفعل ذلك".

وفي رد، أوضح مسؤول كبير في مكتب رئيس وزراء الاحتلال، أن تفاصيل المكالمة كما وصفها المسؤول الأوكراني غير صحيحة، قائلا: "نشك في أن المسؤول هو شخص كبير موجود في أوكرانيا، لأنه تم إجراؤه على خط خاص".

وكشف المسؤول الإسرائيلي أنه "تم الاتصال مباشرة مع الرئيس زيلينسكي ومستشاريه المقربين".

وقال المسؤول الإسرائيلي؛ إن "بينيت لم يوص زيلينسكي بأخذ عرض بوتين؛ لأن إسرائيل لم تتلق مثل هذا العرض. لا ينوي رئيس الوزراء إعطاء زيلينسكي أي توصيات أو نصائح في أي مرحلة".

وشدد المسؤول الإسرائيلي على أن المكالمة بين زيلينسكي وبينيت كانت جيدة وطويلة، وتضمنت مناقشة حول إمكانية عقد اجتماع وساطة في القدس.

وفي المقابل، قال المسؤول الأوكراني الكبير؛ إن الإسرائيليين طلبوا من أوكرانيا على انفراد وقف طلب المساعدة العسكرية أو الدعم السياسي من إسرائيل؛ لأن ذلك سيضر بجهود الوساطة التي تتطلب الحياد، على حد تعبيره.

وأضاف المسؤول الأوكراني أن الحكومة في كييف تعتقد أن بينيت لم يتصرف كوسيط، موضحا أن الوسيط يحتاج إلى الضغط من أجل التوصل إلى حلول وسط، وطرح مقترحات على الطاولة وليس مجرد تمرير الرسائل.

وقال: "لسنا بحاجة إلى صندوق بريد آخر، لدينا ما يكفي من هؤلاء".

وأضاف المسؤول أن زيلينسكي ومستشاريه، يعتقدون أنه إذا أراد بينيت البقاء على الحياد والتوسط، فعليه تعيين مبعوث يعمل بدوام كامل.

وقال المسؤول الأوكراني: "تبدو مبادرته كذريعة لعدم حديثه ضد روسيا وعدم تزويد أوكرانيا بالسلاح، وعدم معاقبة روسيا"، مشيرا إلى أن فرنسا وألمانيا تنقلان أيضا رسائل بين كييف وموسكو، ولا تدعي أنه يتعين عليهما البقاء على الحياد.

أخبار ذات صلة

الولايات المتحدة تطالب من إسرائيل الانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا

الولايات المتحدة تطالب من إسرائيل الانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا

الدفاع الروسية تكشف تفاصيل استهدافاتها بأوكرانيا

الدفاع الروسية تكشف تفاصيل استهدافاتها بأوكرانيا

موقع إسرائيلي يكشف: هذا ما طلبه بينت من زيلينسكي

موقع إسرائيلي يكشف: هذا ما طلبه بينت من زيلينسكي

ماكرون: سنفرض عقوبات &#34;قاسية&#34; جديدة ضد روسيا إن استمرت الحرب في أوكرانيا

ماكرون: سنفرض عقوبات "قاسية" جديدة ضد روسيا إن استمرت الحرب في أوكرانيا

بايدن يعلن تعليق العلاقات التجارية مع روسيا على خلفية عمليتها في أوكرانيا

بايدن يعلن تعليق العلاقات التجارية مع روسيا على خلفية عمليتها في أوكرانيا

تركيا تنقل سفارتها في كييف إلى غرب أوكرانيا

تركيا تنقل سفارتها في كييف إلى غرب أوكرانيا

الهند تطلق صاروخا باتجاه باكستان عن طريق &#34;الخطأ&#34;

الهند تطلق صاروخا باتجاه باكستان عن طريق "الخطأ"

الكنيست تصادق بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون المواطنة

الكنيست تصادق بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون المواطنة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الأسرى للدراسات&#34; يصدر دراسة عن الاضرابات عن الطعام بالتزامن مع تهديد الأسرى بالإضراب

"الأسرى للدراسات" يصدر دراسة عن الاضرابات عن الطعام بالتزامن مع تهديد الأسرى بالإضراب

تقرير: تهويد زاحف في القدس ومحيطها بمزيد من البناء الاستيطاني والطرق الالتفافية الجديدة

تقرير: تهويد زاحف في القدس ومحيطها بمزيد من البناء الاستيطاني والطرق الالتفافية الجديدة

حفريات متواصلة في محيط &#34;الإبراهيمي&#34; تهدّد بنهب المزيد من ساحاته

حفريات متواصلة في محيط "الإبراهيمي" تهدّد بنهب المزيد من ساحاته

71 يومًا على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال

71 يومًا على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال

71 يومًا على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال

71 يومًا على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال

طالع أسعار الخضار والدجاج في اسواق غزة

طالع أسعار الخضار والدجاج في اسواق غزة

مقاومون يستهدفون مستوطنين بوابل من الرصاص في جنوب جنين

مقاومون يستهدفون مستوطنين بوابل من الرصاص في جنوب جنين

منوعات

شاهد كيف هاجمت إلهام شاهين منتقدي صورتها على بوستر مسلسلها

شاهد كيف هاجمت إلهام شاهين منتقدي صورتها على بوستر مسلسلها

شاهد: فنان شهير يعلن إعتزاله للفن لهذا السبب

شاهد: فنان شهير يعلن إعتزاله للفن لهذا السبب

شاهد: عمرو دياب يتصدر برج خليفة

شاهد: عمرو دياب يتصدر برج خليفة

شاهد: الظهور الأول لغادة عادل بعد أزمتها الصحية

شاهد: الظهور الأول لغادة عادل بعد أزمتها الصحية

شاهد: فنانة مصرية تكشف عن أملها بالإنجاب وهروبها بالطفل

شاهد: فنانة مصرية تكشف عن أملها بالإنجاب وهروبها بالطفل

شاهد: إبنة صفاء سلطان تخطف الأنظار بوصلة رقص مع والدتها

شاهد: إبنة صفاء سلطان تخطف الأنظار بوصلة رقص مع والدتها

شاهد: حورية فرغلي &#34;بيتي مسكون وفيه أطفال بيلعبوا وبيضحكوا معايا&#34;

شاهد: حورية فرغلي "بيتي مسكون وفيه أطفال بيلعبوا وبيضحكوا معايا"

شاهد: الجمهور المغربي يشن هجوم حاد على رضوى الشربيني

شاهد: الجمهور المغربي يشن هجوم حاد على رضوى الشربيني

شاهد: هيا الشعيبي تعلن إنتصارها على إلهام الفضالة في المحاكم

شاهد: هيا الشعيبي تعلن إنتصارها على إلهام الفضالة في المحاكم

شاهد: موجة ردود غريبة بين محمد رمضان وحسين فهمي تثير الجدل

شاهد: موجة ردود غريبة بين محمد رمضان وحسين فهمي تثير الجدل

عربي

الجزائر: صفر وفيات بـ(كورونا) وانخفاض عدد الإصابات

الجزائر: صفر وفيات بـ(كورونا) وانخفاض عدد الإصابات

برنامج الأغذية العالمي يحذر من المجاعة في جنوب السودان

برنامج الأغذية العالمي يحذر من المجاعة في جنوب السودان

قتلى وجرحى خلال مواجهات بين القبائل بدارفور غرب السودان

قتلى وجرحى خلال مواجهات بين القبائل بدارفور غرب السودان

روسيا تفتح الباب أمام السوريين للقتال في أوكرانيا

روسيا تفتح الباب أمام السوريين للقتال في أوكرانيا