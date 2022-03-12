الكونغرس الأمريكي يقر مساعدات بـ 259 مليون دولار للفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنأقر الكونغرس الأمريكي مساعدة بـ 259 مليون دولار للفلسطينيين، منها 40 مليون دولار مساعدة لقوى الأمن وأجهزة إنفاذ القانون.ووفق الموقع الرسمي للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي فستشمل المساعدات مبلغ 219 مليون دولار كمساعدات أمريكية للشعب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة عبر صندوق الدعم الاقتصادي ESF، و40 مليون دولار كمساعدة للقوى الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون.وأقرّ الكونغرس الأميركي الميزانية الفدرالية الجديدة ومن ضمنها خصوصاً تمويل ضخم تناهز قيمته 14 مليار دولار سيخصّص للأزمة الأوكرانية ومساعدة كييف على التصدّي للغزو الروسي وتداعياته.والنصّ الذي يلحظ شقاً اقتصادياً وآخر إنسانياً بالإضافة إلى أموال ستخصّص لتزويد كييف بأسلحة وذخيرة، أقرّه مجلس الشيوخ بأغلبية من كلا الحزبين، وذلك غداة إقراره في مجلس النواب.وبخروجه من الكونغرس سيحال مشروع قانون الموازنة إلى الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه ونشره قانونا نافذاً.