الطقس: أجواء شديدة البرودة.. تعرف على التفاصيل

رام الله - دنيا الوطنيكون طقس فلسطين، اليوم السبت، غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة ، وتستمر درجات الحرارة كما هي ولا تتغير مع استمرارها اقل من المعدل السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا ًوالبحر متوسط ارتفاع الموج، وفقا لتوقعات دائرة الارصاد الجوية.وفي ساعات المساء يكون الطقس غائما جزئياً وشديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا ًوالبحر متوسط ارتفاع الموج.أما يوم غد الأحد، يصبح طقس فلسطين غائماً جزئياً وشديد البرودة ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .وفي يوم الاثنين المقبل، يكون الطقس غائماً جزئياً وشديد البرودة ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .