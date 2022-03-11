دولي

موقع إسرائيلي يكشف: هذا ما طلبه بينت من زيلينسكي

موقع إسرائيلي يكشف: هذا ما طلبه بينت من زيلينسكي
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول رفيع في الحكومة الأوكرانية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت نصح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بقبول اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب.

وأفاد موقع (والا) الإسرائيلي، بأن الاقتراح يتضمن سلسلة طويلة وصعبة من التنازلات من أوكرانيا.

وحسب الموقع الإسرائيلي، قال بينيت: "لو كنت مكانك، كنت سأفكر في حياة شعبي وأقبل العرض".

وتابع قائلا إن زيلينسكي رفض النصيحة، حيث صرح مسؤول كبير في الحكومة الأوكرانية بأن "بينيت عرض علينا الاستسلام وليس لدينا نية للقيام بذلك".

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن النصيحة التي وجهه بينيت للرئيس الأوكراني جاءت خلال محادثة هاتفية بينهما يوم الثلاثاء.

وأشار المسؤول الحكومي الأوكراني الكبير إلى أن زيلينسكي كان محبطا للغاية ومتألما شخصيا من سياسات الحكومة الإسرائيلية، خاصة لأنه يهودي.

وشدد المسؤول الحكومي الأوكراني الكبير على أن زيلينسكي يشعر أنه استنفد تقريبا محاولات التأثير على سياسة الحكومة الإسرائيلية من خلال القنوات السياسية ويريد الآن الانتقال مباشرة إلى التحدث إلى الجمهور الإسرائيلي وكان هذا هو سبب طلبه التحدث أمام الكنيست.

وذكر في السياق أنه وفي هذه المرحلة لا يبدو أن خطاب زيلينسكي في الكنيست مطروحا على طاولة رئيس الكنيست أو وزير الخارجية يائير لابيد ورئيس الوزراء بينيت، مشيرا إلى أن أسباب "التجديد" أو "العطلة" هي مجرد أعذار.

هذا وأوضح كاتب المقال أن مكتب رئيس الوزراء بينيت نفى ذلك.

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