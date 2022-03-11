مقاومون يستهدفون مستوطنين بوابل من الرصاص في جنوب جنين

رام الله - دنيا الوطنأطلق مقاومون فلسطينيون النار، مساء اليوم الجمعة، صوب مجموعة من المستوطنين قرب بلدة كفر راعي في جنوب جنين.وأفادت مصادر محلية أن المقاومين استهدفوا المستوطنين بوابل من الرصاص أثناء اقتحامهم جبل أبو الشوارب في كفر راعي، وانسحبوا من المكان بسلام.وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال انتشرت بشكل مكثف وأعاقت حركة المواطنين في منطقة الحدث.وكان المستوطنون قد استولوا العام الماضي على جبل أبو الشوارب البالغة مساحته نحو مئة دونم.وتمركز المستوطنون على قمّة الجبل كما شقّوا طريقًا يؤدي إليه، وحرقوا الأعشاب في المكان، وأقاموا سياجًا في محيطه، وبدأوا بنقل أغراضهم إليه من مستوطنة "دوتان" القريبة.وكثف المستوطنون من انتهاكاتهم في مناطق الضفة الغربية المحتلة في الآونة الأخيرة تمثلت بالاعتداء على المزارعين، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، إضافة لحرق الأشجار وقطعها تمهيدًا للاستيلاء عليها، وتجريف الأراضي وشق الطرق الاستيطانية.ورصد تقرير فلسطيني دوري ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر فبراير الماضي، تنوعت بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة ورشق بالحجارة والزجاجات الحارقة.ووثق التقرير، الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، استشهاد (6) مواطنين وإصابة (719) بجراح مختلفة، فيما بلغ عدد عمليات المقاومة (835) عملية، أصابت (27) جنديا ومستوطنا إسرائيليا، بينهم (14) في القدس المحتلة.