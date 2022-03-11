إصابات في مواجهات مع الاحتلال بالخليل

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين بينهم صحفي، ظهر اليوم الجمعة، إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.وتخلل المواجهات إطلاق جنود الاحتلال وابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام.وذكرت مصادر محلية أن عددا من المواطنين أصيبوا بالرصاص والاختناق بينهم الصحفي مأمون وزوز الذي أصيب برصاصتين مطاطيتين خلال تغطيته للمواجهات في منطقة باب الزاوية.وشارك في المواجهات وحدة الكوشوك التي أشعلت عشرات الإطارات المطاطية لإعاقة الرؤية لدى قناصة الاحتلال وحماية الشباب الثائر.وتندلع عادةً المواجهات عقب صلاة الجمعة، في باب الزاوية وشارع الشهداء بالخليل؛ تنديدًا بتوسعة الحاجز العسكري المقام على مدخل الشارع.ويقع ميدان باب الزاوية في منطقة سهلة في حضن الوادي، ويشكل مركزا رئيسا لمدينة الخليل، ويحيط به العديد من المواقع العسكرية والتجمعات الاستيطانية التي أقيمت بعد عملية الدبويا البطولية التي جرت في قلب شارع الشهداء عام 1980 وقتل فيها ستة مستوطنين.ويطبّق الاحتلال منذ 25 عامًا في منطقة مركز مدينة الخليل سياسة فصل معلنة تهدف إلى تمكين المستوطنين من العيش في قلب مدينة فلسطينيّة مكتظّة.يذكر أن رواد البلدة القديمة في الخليل وسكانها يعانون من تضييق الاحتلال وحواجزه الدائمة على مداخل البلدة وإخضاعهم للتفتيش والتدقيق في هوياتهم.كما يتعرض المواطنون في منطقة شارع الشهداء لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين الذين يسعون إلى تهجير السكان من منازلهم وأراضيهم وتحويلها لبؤر استيطانية.ورصد تقرير فلسطيني دوري ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر فبراير الماضي، تنوعت بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة ورشق بالحجارة والزجاجات الحارقة.ووثق التقرير، الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، استشهاد (6) مواطنين وإصابة (719) بجراح مختلفة، فيما بلغ عدد عمليات المقاومة (835) عملية، أصابت (27) جنديا ومستوطنا إسرائيليا، بينهم (14) في القدس المحتلة.واستمرت المظاهرات والمسيرات الشعبية، حيث بلغ عددها خلال الشهر (66) مسيرة شعبية، وتصدى المواطنون لمحاولات الاحتلال والمستوطنين التنغيص عليهم في القدس وحي الشيخ جراح، والتضييق على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، بحسب التقرير ذاته.