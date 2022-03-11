شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم قريوت ومستوطنون يخطون شعارات عنصرية

قوات الاحتلال تقتحم قريوت ومستوطنون يخطون شعارات عنصرية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال، ظهر اليوم الجمعة، بلدة قريوت جنوب شرق نابلس، فيما مارس المستوطنون أعمال العربدة داخل البلدة.

وأفاد شهود عيان أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة قريوت، التي تشهد منذ عدة أسابيع مواجهات بين الأهالي والمستوطنين.

وأعطب المستوطنون عجلات عدد من السيارات في بلدة قريوت، وخطّوا شعارات عنصرية ضد أهالي البلدة.

وشرع مستوطنون بحماية قوات الاحتلال بوضع كرفانات استيطانية على أراضي المواطنين في قريوت الثلاثاء الماضي.

وتهدد البؤرة الاستيطانية بخنق قريوت لأنها ستسلب الأرض التي تعد المتنفس الأخير للقرية، والتي يمكن الوصول إليها بحرية.

كما ستحرم البؤرة الجديدة المزارعين من الوصول الى أراضيهم وستجبرهم قوات الاحتلال على الحصول على تصاريح وموافقة مسبقة.

ودعا نشطاء المواطنين كافة لعدم الخنوع والسكوت عن انتهاكات الاحتلال، والتعاون والتكاتف في التصدي لأي مستوطن يحاول سلب الأرض.

ويحاصر الاستيطان قرية قريوت بثلاث مستوطنات وسبع بؤر استيطانية، بينما يستهدف الاحتلال ينابيع المياه، وأخطر بهدم 29 منزلاً في القرية.

وسبق أن دمرت جرافات الاحتلال عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في منطقة "البطاين" بالقرب من السهلات المطلة على طريق العين في قريوت.

ويسعى الاحتلال لتحويل (1600 دونم) في قريوت من منطقة (ب) إلى منطقة (ج)، ليتبقى 900 دونم فقط من منطقة (ب)، لدمج البؤر الاستيطانية الصغيرة بالمستوطنات الكبيرة في المنطقة وخلق تواصل جغرافي بينها، وهي "عيلي وشيفوت راحيل وشيلو".

وفي السنوات الأخيرة، صودر من أراضي قريوت ما يقارب 2100 دونم.

ورصد تقرير فلسطيني دوري ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر فبراير الماضي، تنوعت بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة ورشق بالحجارة والزجاجات الحارقة.

ووثق التقرير، الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، استشهاد (6) مواطنين وإصابة (719) بجراح مختلفة، فيما بلغ عدد عمليات المقاومة (835) عملية، أصابت (27) جنديا ومستوطنا إسرائيليا، بينهم (14) في القدس المحتلة.

واستمرت المظاهرات والمسيرات الشعبية، حيث بلغ عددها خلال الشهر (66) مسيرة شعبية، وتصدى المواطنون لمحاولات الاحتلال والمستوطنين التنغيص عليهم في القدس وحي الشيخ جراح، والتضييق على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، بحسب التقرير ذاته.

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