شؤون فلسطينية

خريجو كلية الطب البشري بجامعة القدس يحققون نسبة نجاح كاملة بامتحان المزاولة الاسرائيلي

خريجو كلية الطب البشري بجامعة القدس يحققون نسبة نجاح كاملة بامتحان المزاولة الاسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
حقق خريجو كلية الطب البشري في جامعة القدس من الداخل الفلسطيني ومدينة القدس نسبة نجاح كاملة 100% في امتحان مزاولة المهنة الإسرائيلي لدورة شهر آذار 2022، حيث اجتازه 28 طبيبًا من خريجي الجامعة، ضمن نسبة نجاح عامة لم تتجاوز 21% لجميع المتقدمين من جامعات محلية ودولية.

وعبر رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك عن فخره وأسرة الجامعة بهذا النجاح الذي أثبت من خلاله خريجو الكلية مجددًا النجاح والتميز والتقدم لأول وأكبر كلية طب في فلسطين - كلية الطب في جامعة القدس، في منافسة قوية أمام الآلاف من خريجي الجامعات المحلية والدولية، الذين يتقدمون لهذا الامتحان الذي يعد من أكثر امتحانات المزاولة صعوبة.

وهنأ عميد كلية الطب د. هاني عابدين خريجي كلية الطب - جامعة القدس على هذا النجاح المميز والباهر، حيث كما عهدنا خريجي هذه الكلية عبر السنوات الماضية بحصولهم على نسبة نجاح تفوق ٩٦% ، مضيفًا "ستبقى كلية الطب - جامعة القدس هي النبراس المضيء بالتعليم الطبي في قدسنا الغالي، وبرفد الكوادر التي يحتاجها النظام الصحي".

كما وتقدم د. عابدين بالتهاني للأطباء الخمسة الذين عملوا سنة تدريب سريري بموافقة دائرة الترخيص الإسرائيلية وزارة الصحة على التدريب في هذه السنة تحت مظلة كلية الطب -جامعة القدس، آخذين بالحسبان أنهم لم يتم الاعتراف بشهاداتهم من الأماكن التي حصلوا على شهادة البكالوريوس في الطب من جامعات خارج الوطن إلا بعد عمل هذا التدريب الإضافي في مرافق كلية الطب- جامعة القدس.

من جانبه، قال الدكتور فادي يادي، أحد الخريجين الذين اجتازوا الامتحان، "أنا كخريج في كلية الطب البشري- جامعة القدس للعام ٢٠٢١، أعتقد أن للجامعة الدور الأكبر بنجاح نسبة ١٠٠٪؜ من طلابها في الامتحان على الرغم من أن نسبة النجاح الكلي أقل من ٣٠٪؜… نحن كطلاب جامعة القدس ممتنين لجامعتنا العزيزة وأساتذتنا ومستشفياتنا على دعمهم المتواصل لتقديم أفضل ما لديهم من علم ومعرفة وخبرة لنتمكن من اجتياز اختبارات بأعلى المستويات وأصعبها".

ووجهت الدكتورة ديما الناشف شكرها لجامعة القدس من إدارة وأطباء أكفاء على جهودهم المبذولة وما قدموه لها وزملائها من علم وتوجيه وخبرة، في سبيل مساعدتهم للتحضير للامتحان في فترة زمنية قياسية نسبيًا ليتمكنوا من اجتيازه من أول مرة بنسبة 100%.

ويلتحق بالكليات الطبية سنويًا مئات الطلبة من الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة، مما يشير إلى مستواها العلمي المشهود له في كل ميدان، لتخرج بذلك أفواجًا طبية متميزة تمثّلها خير تمثيل في أشهر الجامعات والمستشفيات العالمية ومراكز الأبحاث العلمية المختلفة، كما وتحقق منذ بداية مسيرتها الطبية نسب نجاح عالية كاملة في امتحانات الاختصاص تتفوق على المتقدمين من شتى الجامعات.

وتضم الكليات الطبية في جامعة القدس كلية الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، وكلية المهن الصحية التي تطرح برامج البكالوريوس في العلوم الطبية والمخبرية، التمريض، القبالة، التصوير الطبي، والعلاج الطبيعي، إضافة الى برامج الماجستير والدبلوم العالي في العلوم الطبية المخبرية والتمريض، وكلية الصحة العامة التي تطرح برنامج البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير في الصحة العامة والتغذية، والدبلوم العالي والماجستير في السياسات والإدارة الصحية، والصحة النفسية المجتمعية، كما وتتميز جامعة القدس بطرحها لبرنامج الماجستير في العلاج الطبيعي الذي يعتبر البرنامج الأول من نوعه في فلسطين.

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